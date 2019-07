El cadáver de Luigi Ponce de León, de 34 años de edad, fue localizado en su casa, que está ubicada en el barrio Sucre de Petare.

Su familia tenía tres días que no sabía de él y por eso acudieron a su vivienda.

Hallaron el cadáver con tres heridas de arma blanca, dos en el cuello y una en el intercostal derecho.

Los vecinos de la víctima, que era comerciante, manifestaron no haber escuchado nada.

Ponce de León vivía en un anexo y la dueña de la casa fue quien abrió la puerta para que la familia entrara. La cerradura no fue violentada, lo que indica que los homicidas pudieran ser conocidos de Ponce de León.

Se conocio que de la casa se llevaron un televisor de alta gama, dinero en efectivo, una laptop y objetos de valor.

Era el tercero de cinco hermanos. La familia no ha podido retirar el cadáver porque la víctima, de nacionalidad colombiana, nacido en Barranca Berneja, adquirió la nacionalidad venezolana en un operativo realizado por el Saime y ahora no aparece en ese organismo, por lo que en la morgue está como no identificado.

En la medicatura forense el cadáver de Ponce de León fue sometido a pruebas de antropología y odontología forense para identificarlo científicamente.