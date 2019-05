Hallaron cadáver de una mujer en un refrigerador en Florida

Los restos de una mujer que desapareció hace seis años fueron hallados en un refrigerador enviado al depósito de metales reciclados. A Heather Ann Lacey la identifiaron por sus huellas dactilares, informaron las autoridades de Florida que investigan el caso.

El descubrimiento del cadáver fue hecho por Lilian Argueta, la propietaria del almacén de chatarra el 15 de marzo. Sin embargo, la identificación no habría sido posible si no se hubieran relacionado con la muerte de Jonathan Escarzaga, de 36 años de edad, quien apareció muerto en un apartamento en el condado de Hollywood, en Florida. La policía de Hollywood dijo que Escarzaga era un mecánico de aviones. El forense no ha dicho cómo murió. La autopsia no detectó drogas en su cuerpo.

Cuando Lilian Argueta abrió un congelador y vio el cuerpo de una mujer en el interior, estaba tan asustada que comenzó a gritar. "Pensé que era una bruja o un maniquí", dijo Argueta al Sun-Sentinel. "Pensé: 'No puede ser una persona'. Pero había mal olor".

La mujer que la encontró se sorprendió al saber que Lacey era rubia, y señaló que el cuerpo que vio estaba encogido, con la piel oscurecida, como si fuera una momia.

La cara de Lacey quedó de lado, tenía los brazos levantados como si sus manos estuvieran empujando contra la puerta del congelador, sus piernas estaban comprimidas hacia la parte superior de su cuerpo en el pequeño espacio, dijeron las autoridades.

Madre divorciada

El último contacto de la familia de Lacey con ella se dio en el otoño de 2013; su último post en las redes sociales data de noviembre de ese año.

"Mi papá hablaba con ella todos los días hasta el Día de Acción de Gracias", dijo Amber Lacey, la hermana menor de Heather. "Necesitaba ese teléfono para negocios, y cuando estaba desconectado sabía que algo estaba mal".

La mayor de tres hermanas, estaba divorciada y era madre de dos hijos.

Aunque Lacey era muy brillante y mantenía buenas calificaciones, familiares dijeron que después de que tuvo una cesárea en el nacimiento de uno de sus hijos, los dolores crónicos eran tan fuertes que comenzó a usar analgésicos, así como cocaína y otros narcóticos.

A partir de 2006, cuando tenía 23 años de edad, Lacey comenzó a acumular arrestos en los condados de Miami-Dade y Broward por delitos no violentos de posesión de drogas y prostitución. Ella cumplió un año y un día en la prisión estatal por falsificar un cheque e identificar el robo.

En diciembre de 2013, Randell Lacey presentó un informe de personas desaparecidas para su hija en la Oficina del Alguacil de Broward, y le dijo a los agentes que ella vivía en las calles y era bipolar, según el informe.

El dueño del apartamento

Jonathan Escarzaga, de 36 años de edad, fue visto por última vez con vida alrededor del 10 de febrero y lo encontraron muerto una semana después en su apartamento.

La queja de un vecino por un olor fétido llevó a los bomberos de Hollywood al apartamento de Escarzaga, en la calle 1500 de Polk Street el 17 de febrero. Su cuerpo comenzado a descomponerse, según el informe del médico forense del condado de Broward.

La policía no ha dicho si Escarzaga conocía a Lacey, o qué papel, si es el caso, pudo haber tenido en su muerte. La familia de Lacey expresó que no conocían a Escarzaga

Con información de Infobae