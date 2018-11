Hallaron el cadáver de un joven colgado de un árbol en La Rosaleda

El cuerpo de un joven colgado de un árbol fue hallado este viernes en el sector La Rosaleda, en San Antonio de los Altos.

La informació fue difundida por el periodista Daniel Murolo, en Twitter. Rechazó que los funcionarios policiales no hayan actuado a tempranas horas de la mañana. "No suelo reportar suicidios en mi redes sociales, ni publicarlos en los medios que trabajo, pero no se justifica que para la hora permanezca colgado un cuerpo de un árbol, a la vista de todos, junto a un colegio, en el mercadito popular de La Rosaleda ¿Dónde está el Cicpc?", escribió el periodista.

Por su parte, el periodista Román Camacho indicó que el cuerpo aún no ha sido identificado. Señaló que el joven podría tener entre 20 y 30 años de edad.

Eduardo Colina, secretario político de Vente Venezuela, lamentó la muerte del joven. "Terrible la imagen que se ve actualmente en La Rosaleda, donde un vecino decidió quitarse la vida", escribió.

Lamentable la situación que se esta viviendo actualmente en el país, la que lleva a jóvenes como yo a quitarse la vida de manera desesperada. Terrible la imagen que se ve actualmente en #Rosaleda donde un vecino decidió quitarse la vida! — Eduardo Colina Avila (@AcaEduardo) 2 de noviembre de 2018

Dolorosa imagen de un joven Sanantoñero q se quitó esta mañana la vida ahorcándose desde un árbol en Urb. La Rosaleda



La escena es cerca de varios edificios donde habitan militares: ahí tienen el tangible legado del socialismo



En el día de los difuntos,Paz a su alma #SanAntonio — Fabio Valentini (@FabioLValentini) 2 de noviembre de 2018

#Miranda Hallaron a joven ahorcado en un árbol en la Urb La Rosaleda. Aún no ha sido identificado. Delgado, entre 20-30 años de edad. pic.twitter.com/xZli7Y7IDW — Roman Camacho (@RCamachoVzla) 2 de noviembre de 2018