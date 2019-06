Hallaron cadáver de hombre asesinado de varios disparos

A las 10:00 pm de ayer una comisión de la PNB localizó el cadáver de un hombre asesinado de varios disparos, en la avenida principal de El Cementerio con Prolongación Los Bucares.

Los uniformados llegaron al sitio atendiendo una información aportada por VEN 911.

Los funcionarios se percataron de que la víctima tenía varios impactos de proyectiles y que no tenía identificación.

Presumen que el hombre no residía en la zona donde lo hallaron debido a que en el sitio no había familiares ni vecinos del sector.

Al lugar llegó una comisión del Eje Central de Investigaciones de Homicidios del Cicpc para levantar el cadáver e iniciar la pesquisa.

El cadáver fue llevado a la morgue de Bello Monte para practicarle la autopsia e identificarlo mediante la necrodactilia.