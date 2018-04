Hacinamiento en cárceles venezolanas es de 250%

Luego de la tragedia ocurrida en la Comandancia de la Policía de Carabobo, que dejó la cifra de 68 personas fallecidas, se ha reabierto el debate del hacinamiento en las cárceles de Venezuela.

La organización Una Ventana a la Libertad estima que en el país existe una sobrepoblación de reos cercana a 250%, reseñó el diario Panorama en su portal web.

Un estudio realizado durante 2017 por la ONG determinó que en 96,46% de las infraestructuras utilizadas no poseen un comedor, 62,12% no tiene servicios higiénicos, 64,11% no posee suministro de agua potable y 98,48% no cuenta con servicio médico.

Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, denunció que “todos los calabozos de las policías estatales, municipales y comisarías del Cicpc están súper hacinados”.

El experto en materia carcelaria comentó, a propósito de la tragedia en Carabobo, que la sobrepoblación en el recinto fue una de las causas del desafortunado incidente.

“Ahora sí han trasladado personas para Tocuyito y otros centros. ¿Por qué no se hizo anteriormente? Venezuela afuera se reconoce por tres cosas: mises, petróleo y el hacinamiento en las cárceles”, indicó Prado.

Con información de Panorama