Jesús del Valle Velásquez, de 28 años de edad, boxeador amateur, oriundo de Cumaná, estado Sucre, vivía en una pensión con su esposa y dos hijas en el barrio La Trilla, cerca de la antigua Torre de la Prensa, avenida Panteón, Caracas.

Este jueves, a las 2:30 p. m., salió para tomarse un café en una bodega de la zona, tal como solía hacer siempre.

En esta oportunidad vio venir una moto en la que iban dos hombres. Sin embargo, el conductor y el parrillero se bajaron e intentaron someterlo, pero él los golpeó y ellos cayeron al pavimento.

Cuando el boxeador intentó huir, se enredó con una moto que estaba estacionada y se cayó.

En ese momento una patrulla de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, que pasaba por el sitio con dos funcionarios, entre ellos una mujer, le dispararon por la espalda.

Luego los policías y los motorizados lo sometieron, lo golpearon y lo subieron a la patrulla delante de una hermana y vecinos de la zona.

"Por qué me pegan si ellos fueron los que atacaron. Por qué me pegan si ya me dispararon. Llévenme a un hospital", gritaba Velásquez.

Los policías se llevaron al boxeador y le dijeron a la hermana que lo trasladarían al hospital Vargas, pero dos horas y media después fue cuando lo ingresaron muerto.

Estaba golpeado, le rompieron la cabeza, la boca y la cara. Tenía cuatro tiros en el pecho.

Testigos manifestaron que la funcionaria de las FAES hizo un tiro al aire para alegar enfrentamiento.

La familia se enteró de que la experticia de activación de trazas de disparos, que se le hizo a la víctima en las manos, resultó negativa.

Velásquez estaba dedicado al boxeo y había ganado varios combates en Cumaná. Estaba patrocinado y tenía previsto viajar al exterior con un programa de peleas. Mientras tanto, viajaba a comprar queso para venderlo en Caracas.