Familiares denunciaron muerte de joven a manos de las FAES

A Gabriel Fonseca, de 18 años de edad, lo sorprendió una comisión de las FAES a las 10:00 am del martes en su puesto de venta de café y chucherías, frente a las escaleras de su casa en el sector Betagama de la vía Petare Santa Lucia.

Mas temprano, en esa zona hubo un enfretamiento entre un grupo de hombres y una comisión de Polisucre, y el operativo arreció cuando llegó el refuerzo de las FAES.

Cuando se presentaron esos funcionarios sometieron a Fonseca y le dispararon. El cadáver fue trasladado al Hospital de El Llanito, relató Daysi Marino, prima de la víctima.

Al joven le dieron tres tiros en el pecho, pero en el acta de defunción se indica como causa de muerte "shock hipovolémico causado por el paso de un proyectil en el torax".

Marino señaló que hace cinco meses en un operativo de las FAES en el sector El Chorrito del barrio La Dolorita, su cuñado Manuel Rojas Castillo, de 18 años de edad, tambien fue asesinado.

"Lo masacraron y ningun organismo investigó. No es la primera vez que pasa esto en la familias que han perdido a sus hijos a manos de las FAES, pero no se puede hacer nada. Total, no lo van a investigar", expresó Marino.

En el caso de Gabriel Fonseca murieron otras tres personas a manos de las FAES, pero sus familiares no han denunciado lo ocurrido.