Expertos aseguran que la AppFace pone en riesgo la privacidad de usuarios

La AppFace –de nacionalidad Rusa- lleva más de dos años en las tiendas de aplicaciones para Smartphone y, se ha convertido en un fenómeno viral que envejece a las personas de las fotos pero, pone en duda el destino de las imágenes y la falta de privacidad que conlleva usar la aplicación.

Adolfo Baptista, experto en seguridad digital afirma que la AppFace puede generar serios riesgos para la seguridad de los usuarios, “pues las personas no conocen hasta qué grado exponen sus datos a empresas que podrían utilizarlos para su beneficio económico o, peor aún, para vigilancia biométrica”.

A su juicio, la AppFace es un sistema que utiliza filtros artificiales para cambiar a las personas de género o cambiar su edad hasta parecer bebés o ancianos. “Se ha convertido en un verdadero reto para la seguridad digital, ya que su política de privacidad no se ajusta por completo a las exigencias vigentes en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea”, explicó Baptista.

Agregó: “la gran mayoría de los usuarios que descargan este tipo de aplicaciones no leen las condiciones de uso y al parecer la letra pequeña de esta app oculta detalles preocupantes; ya que se reserva el derecho de usar la información personal de los usuarios y las fotos que hagan con fines comerciales, aunque prometen que no los venden a terceros sin el consentimiento del usuario, pero no hay garantía de ello”.

Para los defensores de los derechos digitales, la AppFace utiliza información recopilada para construir bases de datos que puedan ser vendidas a otras compañías o gobiernos para la vigilancia masiva o biométrica. “El simple hecho de tener los rostros de las personas y que se puedan asociar a una correo o una dirección MAC de un teléfono es alarmante, los usuarios no conocen los alcances de estas acciones”, apuntó Baptista.

El también miembro de la ONG Fundaredes afirmó que las condiciones en el manejo de los datos por parte de las empresas creadoras deben cambiar, “y explicar de forma sencilla al usuario al momento de descargar una App a qué tipo de información quiere o puede tener acceso la compañía y cómo va a ser tratada en un futuro”.