Encontraron el cadáver de una colombiana en la Cota 905

Cuerpos de seguridad encontraron el cadáver de una mujer enterrado en las adyacencias de la parte alta de la Cota 905 este martes con evidencias de estrangulación.

Miladis María Cantillo Pérez, de 44 años de edad y procedencia colombiana, tenía exactamente dos meses desaparecida después de decidir venir a Venezuela para realizarse una cirugía plástica, informaron los periodistas Lysaura Fuentes y Román Camacho.

Sus familiares no pudieron encontrarla luego de conocer que se hospedaba en una casa ubicada en la Cota 905. Les pidieron a unos vecinos que inspeccionaran la casa, pero no hallaron a la mujer. Por ello, realizaron la denunciaron en la sede de El Paraíso en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Las autoridades detuvieron a un hombre este viernes, quien admitió que el cuerpo de Cantillo estaba enterrado en dicha zona. Éste es el noveno femicidio registrado en la capital venezolana.

#Cota905 3) Sus familiares, quienes no residen en Venezuela, intentaron comunicarse con ella, pero al no lograr contactarla, les pidieron a unos conocidos que acudieran a su vivienda, sin embargo, no la encontraron