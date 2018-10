El ELN entrega cajas CLAP a habitantes de 5 estados fronterizos

La Fundación Redes, una ONG de promoción y defensa de derechos humanos y la democracia, aseguró en su último informe que el Ejército de Liberación Nacional de Colombia entrega cajas y bolsas de comida correspondientes al CLAP, cada 22 días.

“Allí recogimos testimonios de ciudadanos de frontera sobre la denuncia de habitantes de la zona, acerca de la entrega de la caja CLAP, por parte del ELN, a habitantes de Zulia, Táchira, Bolívar, Apure y Amazonas. En estas entidades el grupo irregular entrega alimentos frente a la escasez que hay en el país y hace uso de su relación con el Estado venezolano”, dijo Javier Tarazona, coordinador de la organización no gubernamental con sede en San Cristóbal. Señaló que la caja llega dos veces al mes con alimentos importados por el gobierno y tiene propaganda impresa de la mencionada organización guerrillera.

“El ELN hace entrega de estas cajas con propaganda alusiva a su organización terrorista, específicamente al frente Germán Velasco Villamizar. También promueve una de sus emisoras radiales. Lo que podemos destacar es que demuestra una vez más la presencia activa que tiene este grupo irregular en Venezuela, con la complicidad del Estado venezolano y de las instituciones a las que hemos acudido a denunciar esta situación, por lo que no hemos obtenido respuesta”, agregó Tarazona.

En uno de los testimonios recogidos en el informe, una mujer revela que por necesidad debe aceptar la ayuda suministrada por el grupo subversivo. “Como mujer soltera me toca buscar ese apoyo de alimentación para darles de comer a mis hijos por la crisis que estamos viviendo, pero vemos con preocupación que desde hace unos meses el ELN es el que distribuye las cajas en la frontera, y casi obliga a escuchar su emisora de radio. Llegan en carros del gobierno de Venezuela; a uno no le parece que sea lo correcto porque debería ser el gobierno el que esté repartiendo esos alimentos, pero uno los acepta por necesidad”, reiteró la mujer que no fue identificada.

Los municipios en los que el ELN entrega las cajas CLAP son los siguientes: Cárdenas, Córdoba, Fernández Feo, García de Hevia, Independencia, Junín, Libertador, Panamericano, Pedro María de Ureña, Rafael Urdaneta, Samuel Darío Maldonado, Simón Rodríguez, Sucre, Torbes, de acuerdo con la investigación reflejada en el informe de Redes, así como en zonas rurales de San Cristóbal del estado Táchira; Río Negro, Maroa, Atabapo, Atures y Autana en Amazonas; Angostura, Caroní, El Callao, Sifontes y Sucre, en Bolívar; San Fernando, Páez, Pedro Camejo y Rómulo Gallegos, en Apure; y Cabimas, Catatumbo, Colón, Guajira, Jesús María Semprún, Lagunillas y Machiques de Perijá, en el estado Zulia.