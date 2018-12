Dos menores de edad fueron asesinados por el FAES en la Panamericana

Dos jóvenes menores de edad fueron asesinados este jueves por ocho funcionarios de la Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), organismo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en conjunto con un civil, en el kilómetro cero de la carretera Panamericana.

María Lourdes Parda, abuela de las víctimas aseguró que los niños, de 16 y 13 años de edad, estaban haciendo un pesebre. La información fue confirmada por otros testigos de la zona, quienes aseguraron haber intentado defender a los muchachos.

“Estaban mis hijos poniendo el nacimiento y de repente llegaron ellos (FAES) echando tiros. Los niños decían no señor yo no he salido de aquí, yo estoy haciendo el nacimiento con mi tía y de todas maneras le dieron un tiro”, relató María Parda a NTN24.

Otro familiar de las víctimas, que es miembro del cuerpo castrense venezolano, explicó que los efectivos de seguridad llegaron "violentamente" al sitio. Los niños decían que no eran a quienes buscaban y un uniformado lo agredió con una patada y le disparó en el pecho. Al ver que continuaba hablando le disparó en la boca.

Durante el suceso otros dos menores de edad resultaron heridos. El civil y los funcionarios fueron aprehendidos.

Con información de NTN24