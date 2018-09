Directivo de una ONG fue secuestrado por simpatizantes del gobierno

Miguel Méndez Fabianni, directivo de la organización no gubernamental Centro Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Libertad, dijo este lunes que fue secuestrado por simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro.

“Me interceptaron dos camionetas y unos sujetos me pusieron un arma en las costillas para amedrentarme”, indicó Méndez.

El directivo detalló que los delincuentes quisieron hacerse pasar por “hampa común” y lo apuntaron un arma a la costillas para intimidarlo.

“Me dijeron que yo hablaba mucho. No me voy a callar, no me van a amedrentar”, resaltó.

