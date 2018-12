Detuvieron a 8 PNB por la muerte de 2 adolescentes en El Valle

El Ministerio Público informó sobre la detención de ocho policías señalados como responsables de la muerte de dos adolescentes de 17 y 13 años de edad, ocurrido el 5 de diciembre en El Valle, municipio Libertador en Caracas.

Ese día, vecinos del sector de la calle 18 de Los Jardines de El Valle se habían organizado para realizar un pesebre navideño en una vía pública de la comunidad, cuando fueron consultados por los funcionarios que les preguntaron por el paradero de una motocicleta que había sido robada. Al no obtener respuestas por parte de los presentes, los policías dispararon contra el grupo de personas que participaban en la actividad, según información aportada por el Ministerio Público.

Los jóvenes fueron trasladados hasta el Hospital Universitario, pero murieron horas después debido a la gravedad de las heridas. Los policías fueron imputados por el delito de homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica, encubrimiento y omisión al socorro.

Otro hecho. Los cuerpos de tres jóvenes miembros de una misma familia fueron hallados en el sector Las Dos Bodegas, en Petare, por moradores de la zona que caminaban por el lugar.

Gilbert Gregorio Navarro Ojeda, de 25 años de edad, Ángel Manuel Navarro Ojeda, de 23 años de edad, y Junior Alexander Sanabria Ojeda, de 17 años de edad, estaban en su casa ubicada en el barrio 5 de Julio, en la misma parroquia, cuando un grupo de hombres desconocidos los sacó de su casa y minutos después aparecieron muertos. Los cuerpos presentaban múltiples tiros y fueron trasladados por residentes del sector en un carro particular que los llevó hasta la morgue del Hospital de El Llanito. Aseguraron que “las autoridades no entran a esa zona y, por consiguiente, no iban a venir a buscarlos”.