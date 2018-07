Detienen a dos jóvenes acusados de robo agravado

CICPC detuvo dos personas solicitadas en Anzoátegui y Maturín Funcionarios del CICPC adscritos al Bloque de Búsqueda y Aprehensión, efectuaban labores de campo en el sector Casco Central, calle 5 de Julio, municipio Simón Bolívar, parroquia El Carmen, estado Anzoátegui, con la finalidad de reducir los índices delictivos, logrando avistar a José Alexander López Paracare (19), quien mantenía una actitud evasiva, siendo detenido de inmediato por los detectives, determinando a través del Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL), que presentaba requerimiento por el Juzgado Cuarto de Control, por el delito de robo agravado. En otro procedimiento, pesquisas de la Sub-Delegación Maturín arrestaron a Cristian Gabriel Figueroa Peñalver (19), hecho ocurrido en la avenida Alirio Ugarte Pelayo, parroquia Boquerón, municipio Maturín, estado Monagas, solicitado ante el Tribunal Tercero de Control, por robo agravado en grado de coautoría. Cabe destacar que ambos ciudadanos fueron colocados a la orden del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal. #VENEZUELA #Instagram #Paz #Seguridad #Policia #CICPC #Criminalistica

