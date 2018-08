Destituyeron al director de la morgue de Bello Monte

Los tres días de protestas continuas por parte de los técnicos forenses de la morgue de Bello Monte ocasionaron ayer la destitución del director de ese organismo, comisario general Luis Rodríguez, jubilado del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, por orden del ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. El funcionario llevaba tres meses en el cargo.

La decisión se conoció en horas del mediodía, luego de una reunión a puerta cerrada entre Rodríguez y Humberto Ramírez, viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal del ministerio, quien cinco horas más tarde anunció a los trabajadores que desde ese momento asumiría la Subdirección del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. Su predecesor en el cargo, el comisario Juan Becerra, pasó a ocupar la Subdirección de Gestión Administrativa de la medicatura. La Dirección del organismo, adscrito al MIJ, quedó vacante.

Los motivos. Desde el pasado lunes, técnicos forenses aplicaron operación morrocoy en las salas de autopsias debido a la no cancelación, por orden de Rodríguez, de un bono único que les fue otorgado en junio por el órgano rector. La decisión no tuvo explicación. Dos días después, trabajadores amenazaron con paralizar las labores de forma indefinida, de no presentarse una autoridad del MIJ para exponerle otras quejas como la falta de material como tapabocas, guantes, batas desechables y gorros que son indispensables en áreas críticas contaminadas por la acumulación de cadáveres en estado de descomposición.

Otras de las razones que ocasionó la protesta fue la distribución de las cajas CLAP a todo el personal de la morgue de Bello Monte. Fuentes confirmaron que 10 de estas cajas fueron reservadas por Rodríguez, con el fin de otorgarlas de forma preferencial fuera de la instancia.

De forma extraoficial se conoció que hasta el día martes, en las cavas yacían 200 cuerpos que debían ser retirados del área. “El director Rodríguez sabía que estábamos en emergencia, pero esta situación no le importó”, expresó un trabajador consultado bajo reserva de su identidad.

El nombramiento de Luis Rodríguez como director de la morgue de Bello Monte fue publicado en laGaceta OficialN° 41386, el pasado 27 de abril. Anteriormente ocuparon este cargo el coronel retirado de la Guardia Nacional Bolivariana Domingo Argenis García Pérez, quien inicialmente sustituyó al coronel Carlos Fernández.