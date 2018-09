Desapareció avioneta con destino a Canaima

Una avioneta Cessna de siglas YV3177 desapareció este domingo alrededor de las 11:00 am. Su última ubicación fue en la ruta hacia Canaima-Salto Ángel.

El periodista Román Camacho informó en su cuenta de Twitter que los pasajeros están identificados como Marlene Pino, Luis Guerra, Gabriel Guerra, Luis Guerra y Daniel Guerra.

Agregó que los operativos de búsqueda ya comenzaron.

Me informan sobre una emergencia con una avioneta Cessna matrícula YV3177, en ruta Canaima-Salto Angel-Kavac que salió a las 11am y no ha aterrizado en ninguno de los puntos.



Autoridades aún no han declarado la detresfa (necesario para iniciar la búsqueda de salvamento)