Denunciaron ejecuciones extrajudiciales en Cumaná

Familiares de Javier López Ramos, de 16 años, denunciaron que funcionarios policiales asesinaron al joven dentro de una vivienda en la ciudad de Cumaná, ubicada en el estado Sucre.

El hecho se produjo mientras se desarrollaba una protesta en el Mercado Municipal de Cumaná, informó Provea en un comunicado.

“A mi hijo me lo arrebataron de las manos. Los policías se metieron en la casa mientras estábamos contando dinero, lograron sacar a mi hijo. Les dije que era inocente, que tenía dieciséis años y era trabajador. El policía me insultó y me sacó por los cabellos, me encerraron en otra casa para que no pudiera ver nada”, denunció la madre de Ramos.

En el suceso también fallecieron los ciudadanos Julián José Ramos y Andy Alexander Velázquez.

La versión policial dada por la Policía del Municipio Sucre y la Alcaldía de Cumaná indica que los tres hombres cayeron abatidos durante un presunto enfrentamiento con funcionarios policiales luego de asaltar a una mujer en las adyacencias del Mercado Municipal.

Con información de Provea