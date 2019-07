Denuncian que servicio gubernamental no cancela daños por siniestro

A casi un año de haber sido impactado por un camión cava del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas, a Hirlims Arllineys Navarro Zerlini no le han retribuido el dinero correspondiente por los daños ocasionados a su camión 350 Cheyenne, color blanco, con cava de fibra.

El 29 de agosto del año pasado, Navarro transitaba por la carretera vieja Caracas-Los Teques, a la altura de la empresa Minibruno, cuando fue impactado de frente por el camión cava, identificada con el número 14, de uso oficial, adscrito al Ministerio de Salud. Testigos afirmaron que el choque se registró a las 9:00 am.

Funcionarios de Tránsito Terrestre del sector La Macarena, Los Teques estado Miranda levantaron el choque.

Navarro quedó inconsciente y fue llevado al hospital Domingo Luciani, en El Llanito. Médicos lo dieron de alta a las 12:00 am.

Al lugar se presentó la directora del Sefar, de nombre María Pulido, en compañía de la subdirectora del organismo. De acuerdo con la versión de los funcionarios tránsito terrestre, Sefar asumiría todos los gastos.

“Desde el Ministerio de Salud emitieron órdenes a Tránsito de Los Teques para no registrar el evento, porque el ente rector asumiría la responsabilidad total de mi vehículo”, dijo Navarro.

Tránsito retuvo por dos días los vehículos en la sede de La Macarena. Fueron retirados por funcionarios del ministerio y llevados al estacionamiento del Sefar, en Macarao, donde permanecen hasta la fecha.

Siete días después del choque Navarro fue citado por autoridades del Ministerio de Salud a la sede en Plaza Caracas, piso 9, al área de Consultoría Jurídica. “Un abogado de apellido Mederico me exhortó a pactar un acuerdo que no perjudicara al organismo. Ellos fijaron un período de pago de tres meses, según el avalúo realizado por un perito. Además, como quedé sin empleo, me ofrecieron incluirme en la nómina del Sefar por tres meses, ya que mi vehículo era el sustento de hogar”, relató.

Explicó que el avalúo del perito sería monitoreado por Tránsito y Sefar, “pero la descripción de daños no se ajustaba a los precios de aquel momento; sin embargo, emitieron un oficio de fecha 18 de octubre 2018 en el que refieren que el Ministerio de Salud solo asumiría 164.355 bolívares, mientras que el perito sostuvo que debía pagarse 100% por pérdida total del vehículo”.