El cuerpo de una niña que murió hace tres días sigue en el hospital militar

Miguel Ángel Salazar denunció ayer en la morgue de Bello Monte que los médicos del Hospital Militar Doctor Carlos Arvelo no le habían entregado el cadáver de su hija de 11 meses de edad, de nombre Yizzi Valentina Orozco Liendo, quien murió a consecuencia de un paro respiratorio y cuyo cuerpo permanecía en las cavas de ese centro asistencial, pese a una orden de traslado emitida por las autoridades del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses.

La niña fue recluida en ese centro asistencial el pasado domingo 11 de marzo luego de ser atropellada por una camioneta Samurai verde.

Salazar relató que su hija iba a bordo de una moto junto con su mamá, Yizzi Carolina Orozco Liendo, de 36 años de edad y que conducía su hijastro de 16 años, Gerber Marmolé Liendo. La madre y el adolescente murieron de forma instantánea en el accidente, mientras que la pequeña falleció 3 días después.

“Desde el día 14 hasta ayer me tenían a mi niña en ese hospital, no sé con qué finalidad. Ellos desatendieron la orden de la morgue de Bello Monte, que indicaba que el cuerpo debía ser entregado el mismo día de su muerte y no tres días después”, sostuvo Salazar.

Cuestionó que debido a la demora, no podrá efectuar el funeral de su única hija porque el cadáver ya presenta signos de descomposición.

Otro caso

Angie Paola Cabrera Mosquera acudió ayer a las oficinas de atención a la víctima de la morgue de Bello Monte con el propósito de ser evaluada por un médico forense.

Cabrera Mosquera fue detenida el miércoles 14 en el centro comercial Plaza’s de Terrazas del Ávila por funcionarios de Polisucre. Estuvo recluida en el Coliseo y fue puesta en libertad el viernes a las 6:00 pm, pero antes fue brutalmente golpeada y maltratada por funcionarios policiales de ese despacho.

Mosquera explicó que se encontraba en la cola para adquirir alimentos en ese establecimiento y se generó una situación irregular que requirió presencia policial.

“Los funcionarios arremetieron contra mi hermana embarazada. Me metí para defenderla y los policías me dieron patadas y golpes en la cara; voy a denunciar y llegar al final con este caso de abuso de poder”, expresó.