Con un golpe en la cabeza mataron a arquitecto en El Hatillo

El homicidio de Douglas José Liendo Ocando, de 58 años de edad, arquitecto, dedicado al comercio, es el número 10 registrado este año en El Hatillo. El cadáver fue localizado por su esposa, María Dolores Molina, en la quinta Kasasol, calle San Pablo de Altos del Halcón, el martes a las 7:00 pm.

Molina fue a la casa de su esposo, de quien está separada, debido a que el martes Liendo Ocando no fue a buscar a su hija a quien debía llevar a una práctica de fútbol. Era padre de dos hembras; una estaría en el exterior.

El cadáver estaba boca abajo, cubierto con una toalla blanca, en el piso de una sala adyacente a una mesa en la que había alimentos, por lo que se presume que se disponía a comer cuando fue sorprendido por dos hombres que entraron a la casa.

La pesquisa que adelanta el Cicpc determinará si Liendo Ocando les abrió la puerta a los hombres o si uno de estos entró por la parte posterior de la quinta y luego le franqueó la entrada al otro individuo por la puerta principal.

Douglas José Liendo Ocando fue golpeado en la cabeza con un objeto contundente que le ocasionó la muerte. Además tenía una herida en un dedo de la mano izquierda lo que indica que trató de defenderse del ataque de que fue objeto.

Los homicidas se llevaron la camioneta de la víctima, una Chevrolet Sport Wagon R, de color azul.

En el sitio no se observaron señales de forcejeo. En la inspección que hizo el Eje Este de contra Homicidios en la vivienda, no se determinó si se llevaron otros objetos. Igualmente la labor de los funcionarios de Inspecciones Técnicas podría dar con la identidad de los homicidas, al activar los rastros dactilares hallados en ambientes de la casa. Los investigadores no localizaron el objeto contundente que ocasionó la muerte del profesional de la arquitectura. Presumen que el homicidio lo cometieron el lunes.

10 homicidios. El alcalde Elías Sayegh llegó ayer a la sede de Polihatillo, lo acompañaron Javier Gorriño, secretario de Seguridad Ciudadana, y el subdirector de la policía, Jesús Urbina. Sayegh explicó que en lo que va de 2018 se han registrado 10 homicidios en el municipio, de los cuales 5 han ocurrido en las últimas 3 semanas. Hizo un llamado a la calma a los vecinos de El Hatillo porque están trabajando con otros cuerpos policiales en materia de seguridad. “Implementamos medidas de seguridad para el resguardo de la comunidad y reducir esas cifras”, indicó.

Luego de atender a los medios de comunicación, el alcalde se reunió con los jefes policiales para continuar diseñando el plan de seguridad que están reforzando en el municipio para disminuir las cifras de homicidios. Gorriño indicó que el Cicpc analiza los videos grabados por cámaras de seguridad de la zona donde se originó el homicidio.

Presumiblemente los dos hombres llegaron a pie a la quinta Kasasol y huyeron en la camioneta de la víctima, según la información policial.

Gorriño indicó que uno de los homicidios ocurridos a finales de junio, el de Francisco Masiero Sorze, muerto de 15 cuchilladas en su casa de La Unión, fue resuelto por el Cicpc con la detención de dos hombres. La muerte de Gabriel Andrés De Mendoca, de 33 años de edad, ultimado de 4 tiros, hallado en Las Canteras, El Encantado, está a punto de ser resuelta.