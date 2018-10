Cinco personas murieron al intentar cruzar frontera colombo-venezolana

Cinco personas perdieron la vida al intentar cruzar la frontera entre Venezuela y Colombia a través del río Táchira, a la altura del sector La Marranera. La crecida del afluente los arrastró y solo tres de ellos han sido localizados.

Datos suministrados por Protección Civil de la entidad revelaron que uno de los fallecidos era un hombre de 29 años que se residenciaba en el sector Llano Jorge, ubicado en el municipio Bolívar.

Franklin Duarte, diputado tachirense a la Asamblea Nacional por el circuito de frontera indicó que tres de los fallecidos eran viajeros que abandonaban el país a causa de la crisis y los otros dos eran personas que se dedicaban a la guía de personas a pasar trochas y caminos verdes.

“Esto no es la primera vez que ocurre. Cada vez que llueve y crece el río pasan estas cosas. La gente huye del país a causa de la tiranía de Nicolás Maduro. Intentan pasar las trochas y el río Táchira por no tener el carnet fronterizo que ya no se expide ni el pasaporte. Otros pasan por allí huyendo de los componentes de la fuerza armada en la frontera que por todo es una matraca”, dijo Duarte.

En la localidad de San Antonio del Táchira, junto a las vallas de protección de la Guardia Nacional y en medio de los uniformados que tratan de evitar las colas en las taquillas del Saime para el sellado de pasaporte a la salida del país, incluso al inicio del Puente Internacional Simón Bolívar, jóvenes con acento venezolano ofrecen a los viajeros pasar la frontera sin inconvenientes si no cuentan con los documentos.

La “oferta” consiste en pagar 60.000 pesos que equivalen a 857 soberanos o 85,7 millones del antiguo cono para que una persona los conduzca hasta las riberas del río Táchira, afluente que sirve de límite entre Venezuela y Colombia y los guíe por el paso con menos, en medio del río, hasta Colombia.

Desde la estructura internacional se observa el paso ilegal de personas mientras otros cruzan la frontera por el puente atravesando controles de los organismos policiales, militares y migratorios de ambos países.