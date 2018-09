Cinco autobuses y seis vehículos fueron atacados entre Barinas y Cojedes

La madrugada de este domingo cinco autobuses y seis vehículos particulares fueron atacados por delincuentes en la autopista General José Antonio Páez, Barinas.

El periodista Germán Dam informó vía Twitter que el hecho ocurrió en el sector Las Queseras, entre los estados Barinas y Cojedes. En el lugar, los antisociales les lanzaron piedras a los parabrisas de los carros para hacer que los conductores se detuvieran.

Agregó que las víctimas del hecho se dirigieron a un puesto de control de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para poner la denuncia; sin embargo, los funcionarios les aseguraron que no podían hacer nada por falta de unidades.

Dam añadió que los efectivos policiales les dijeron a los afectados que agradecieran a Dios porque no les pasó nada.

2. Más adelante de Las Queseras hay un puesto de la @GNB_BARINAS y los afectados pusieron la denuncia a los minutos del ataque, sin embargo la respuesta recibida en el puesto fue:

"No tenemos unidades para trasladarnos, no podemos hacer nada. Agradezcan a Dios que no pasó nada"