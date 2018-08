El Cicpc ultimó a un presunto miembro de una banda roba motos

Lewis Reyes murió de un tiro en el pecho el viernes a las 5:00 pm, cuando funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas llegaron a su casa, en el sector González Cabrera, kilómetro 8 de la carretera de El Junquito, y lo acusaron de ser miembro de una banda dedicada al robo de motos que opera en ese sector, relataron sus familiares en la morgue de Bello Monte.

Para el momento del hecho Reyes, de 22 años de edad, se encontraba acompañado de varios miembros de su familia y de su novia, y fueron desalojados del lugar por los agentes que se encerraron con Reyes en el interior de la vivienda. La novia, que pidió no ser identificada, dijo que al transcurrir un tiempo no determinado se acercó a la puerta para ver lo que pasaba, pero fue retrocedida de un golpe en el rostro que le propinó un funcionario. No obstante, alcanzó a observar a Reyes que estaba de rodillas, con las manos cruzadas detrás del cuello implorando. Luego se escucharon tres detonaciones que terminaron con la vida del joven.

Los involucrados quedaron grabados en una de las cámaras de un local comercial que apunta hacia la calle donde ocurrió el suceso. Aseguraron que el oficial, al notar la ubicación de la cámara, entró al local y extrajo el equipo con el registro de lo que sucedió.

La madre de Lewis Reyes, que está residenciada en Perú, había regresado para llevarlo consigo hasta ese país y lo consiguió muerto. Negó que se tratara de un enfrentamiento, ya que Reyes no portaba ningún tipo de armas. También negó que la víctima estuviera relacionada de alguna forma con los delitos de los que se le acusaron.

Dijo que de la casa los funcionarios sustrajeron comida, celulares y joyas de la familia, y pidió a las autoridades llegar al fondo de este caso, pues considera que hubo una “fatal equivocación” por parte de ese organismo; el Cicpc alegó enfrentamiento.

El cuerpo de Lewis Reyes fue trasladado por el organismo detectivesco hasta el hospital Pérez Carreño, donde ingresó muerto.