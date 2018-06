Cicpc: Muerto por la FAES no es el asesino de Di Marzo

El director del Cicpc, Douglas Rico, anunció que las pesquisas relacionadas con el homicidio del cantautor Evio di Marzo, de 64 años de edad, “van por buen camino”. A Di Marzo lo mataron de un tiro el lunes 28 de mayo en la noche cerca de la sede de la CTV, en Candelaria. Esa noche Rico acudió al sitio y pudo entrevistar a testigos del suceso.

La información difundida el sábado pasado por la FAES de la PNB acerca de un enfrentamiento en el que murió el presunto implicado, al que apodaban el Chato, en el homicidio de Di Marzo, no sería cierta. El jefe policial dijo que en la pesquisa no tienen mencionada a esa persona señalada en un boletín de prensa como presunto autor intelectual y ejecutor, el cual señalaba que el tiroteo se originó en el barrio Unión en la parroquia San Juan.

El Cicpc practica una serie de averiguaciones para determinar si el Chato tuvo o no tuvo participación en ese homicidio, pero el arma de fuego, que le incautaron, no tiene relación con la que le quitó la vida al cantautor. “Hasta ahora no hay nada que diga que está relacionado con ese caso”, agregó.

El lunes 28 de mayo en la noche Di Marzo acudió a Candelaria a dejar a una amiga en un edificio, cuando su esposa se bajó a ayudarla a entrar con una bolsa dos delincuentes se acercaron al auto Aveo plateado, 4 puertas, para pedirle el vehículo. Di Marzo dio la vuelta en “U” y cuando regresaba uno de los hombres le disparó y lo impactó en el brazo izquierdo. El hecho ocurrió delante de su hijo de 2 años de edad. Al recibir el tiro el cantautor perdió el control del vehículo y se estrelló. Fue trasladado al hospital Miguel Pérez Carreño donde fue ingresado sin signos vitales.

Evio di Marzo era padre de 10 hijos; a veces laboraba como taxista. Fue propietario de una pizzería que funcionó en Los Palos Grandes, en Chacao, y por diferencia entre socios el establecimiento fue cerrado. Posteriormente Di Marzo abrió otra pizzería en el centro de Caracas, en los alrededores de la plaza Bolívar, que le expropiaron.

El director de la PNB, Carlos Pérez Ampueda, al ser consultado en torno a la muerte del Chato, respondió que es la policía judicial la que tiene la investigación. “Solo investigamos a ver si esa persona tiene que ver con ese caso”, indicó.

Manifestó que el Cicpc ofrecería una rueda de prensa en la que podrían hacer anuncios relacionados con el caso de Di Marzo.