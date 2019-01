El Cicpc investiga muerte de una antropóloga hallada en Petare

El cadáver de Graciela Buenaventura Martínez Rodríguez, de 80 años de edad, antropóloga, fue localizado en un sector de Petare el martes 15 de enero, y fue trasladado a la morgue de Bello Monte.

El domingo 13 de enero fue la última vez que su familia la visitó en su residencia de Macaracuay. Después la llamaron varias veces y como no contestaba se trasladaron al apartamento donde no la hallaron y decidieron acudir el lunes 14 a la División de Personas Extraviadas de la policía judicial a formular la denuncia. De una revisión realizada al apartamento se llegó a la conclusión de que allí no hubo robo. Sin embargo el automóvil Ford Fiesta, plateado, no ha sido localizado.

La autopsia practicada al cadáver reveló que la muerte se debió a una hemorragia cerebral supranoidea. El cuerpo no presentó violencia.

La División contra Homicidios de la policía judicial inició las pesquisas para identificar al que a través del celular de la víctima usurpó su identidad. Los parientes constataron que las cuentas bancarias de la antropóloga no han sido movilizadas.

Graciela Martínez era una mujer sana, lúcida y que solo tenía problemas de tensión controlados con medicamentos. Egresó de la Universidad Central de Venezuela, donde también se desempeñó como docente. Estaba jubilada y era madre de dos hijas.

Un niño en Propatria. La muerte de Mariano Barrios Galindo, de 2 años de edad, ocurrida el miércoles, es investigada por una comisión de funcionarios del Eje Oeste de la División contra Homicidios de la policía judicial.

El niño salió con su padrastro, Francisco Rodríguez, alias el Tuni, quien presuntamente lo sacó de la vivienda para comprarle chupetas y caramelos en un negocio conocido como Los Concha de Coco, frente al bloque 7 de Propatria. Al transcurrir entre 15 y 30 minutos, a la madre del menor, Vianney Galindo, le extrañó que su pareja no hubiese retornado. Minutos después el hombre volvió y le puso en sus brazos a su hijo, que estaba mojado, lleno de tierra y además tenía hematomas en el cuerpo. Rodríguez le explicó a su mujer que el niño se había caído de una camioneta de pasajeros y después se fue. Galindo lo llevó a un CDI de la zona donde le diagnosticaron que no tenía signos vitales.

Actualmente la policía judicial busca a Francisco Rodríguez para interrogarlo sobre lo ocurrido y someterlo a experticias.