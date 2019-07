El Cicpc debió continuar en la Cota 905, jamás retirarse

El liderazgo impuesto por grupos hamponiles en las denominadas zonas de paz se evidenció una vez más, luego de que el pasado viernes, más de 300 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas fueron obligados a retirarse del barrio Las Quintas -Cota 905-, después de tres horas seguidas de intercambio de disparos con delincuentes, miembros de la banda de Carlos Coki Revette.

Los reportes policiales indicaron que una camioneta de la División de Vehículos fue atacada a las 8:00 am, de inmediato, el cruce de disparos de armas de alto calibre y llamados de apoyo se replicaron a través de los chats de policías.

“Necesitamos apoyo, un funcionario con jerarquía herido. A la realidad señores, a la realidad. Vamos a demostrar que este grupo funciona. A los funcionarios los tienen acorralados en los vehículos porque les están disparando con fusiles. Si pueden retransmitir a los otros grupos, a los grupos de las FAES, al Conas. Fuerte intercambio de disparos, se requiere apoyo”.

Una camioneta de las Brigadas de Acciones Especiales fue baleada cuando intentó ingresar a la zona de combate. Acostados en el suelo y con sus teléfonos celulares, los policías grabaron la escena y pidieron como último recurso, un helicóptero que sobrevolara el sector en toda su extensión, para precisar la ubicación de los delincuentes.

De forma extraoficial se conoció que los funcionarios extendieron el llamado a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, pero el apoyo nunca llegó.

A la avenida principal de Los Laureles, adyacente a la plaza Madariaga de El Paraíso se sumaron más funcionarios adscritos a otras divisiones y sub delegaciones.

Cuatro funcionarios del Cicpc heridos #HOY durante enfrentamiento entre bandas de la #Cota905. Entrada al barrio 21 de julio, sector Las Cumbres. Moisés Hernández, herida en el hombro derecho con salida en región axilar; estado de salud delicado. Greiber Solano, de la Div pic.twitter.com/xAXWrDW4y7 — Rosibel Cristina González (@RosibelCGV) July 26, 2019

El comisario general y director nacional del organismo detectivesco, Douglas Rico, se mantuvo dentro de una camioneta, hasta el momento en que los cuatro funcionarios heridos fueron sacados del lugar y llevados a centros asistenciales.

El despeje de la zona comenzó a las 11:00 am. Al mediodía el tránsito vehicular y actividad comercial en la avenida Páez de El Paraíso fue restituido con normalidad.

Análisis de los hechos

Funcionarios de amplia trayectoria, formados en la extinta Policía Técnica Judicial coinciden en que el retiro de los policías del sitio, no fue la mejor estrategia.

A juicio del comisario Iván Simonovis, ex jefe de la Brigada de Acciones Especiales, el operativo que inició con una investigación de vehículos, se complicó y llevó a la persecución en caliente de varios delincuentes “que se enfrentaron y atacaron desde áreas donde hubo gente que los respaldara”.

“Aquí no cabe la teoría de Reverol cuando dijo que el factor sorpresa no había funcionado y creo que se refería a un allanamiento en un sector, de esos que se hacían a las 4:00 am. Reverol nunca ha estado en una situación como la que se planteó en la Cota 905 y si hubiese estado - en su cargo como militar- te aseguro que va la Guardia Nacional completa y lo apoya”, acotó Simonovis.

Y agregó: “Si la acción fue consecuencia de una investigación, en la que se está trabajando, la orden era continuar en el sitio y así ha sido por más de 60 años de la policía científica. Hubo ensañamiento con armamento de alto calibre y los delincuentes tenían toda la intencionalidad de asesinar a los funcionarios. Lo que pasó en la Cota 905 demuestra el nivel de poder que tienen los criminales con la anuencia del Estado”, dijo el comisario Simonovis.

A la par de Simonovis, coincide Javier Gorriño, director de Seguridad Ciudadana de El Hatillo.

“El funcionario de mayor jerarquía debía reorganizar la estrategia y asumir la acción. Nadie se va del sitio hasta dar con el paradero, por lo menos, de los delincuentes que hirieron a los funcionarios. La impresión que da, es que los hampones ganaron en su terreno, dejaron en claro que ellos tienen el poder. Estas son las consecuencias de las zonas de paz armadas. Donde no hay cumplimiento del convenio. El Estado retiró a los policías del sitio y cedió los terrenos a la delincuencia sin darse cuenta que vulneró y desmoralizó al principal organismo policial del país”.

El investigador criminal, experto en área de homicidios, comisario Luis Godoy refirió que en el momento, debió planificarse otra estrategia de ataque hasta planear un trabajo de inteligencia que permitiera penetrar el lugar, hasta dar con la organización delictiva.

“La Cota 905 estaría tomada todo el fin de semana, con una buena estrategia de ataque. Pero se quebraron los fundamentos de la institución y ahora tenemos funcionarios desmoralizados”, dijo.

Expertos consultados indicaron que en veinte años, el Cicpc ha retrocedido y ha perdido prestigio, capacidades de reacción y de abrumadora presencia. “Los Oscar Pérez del Cicpc no son todos, en vez de mencionar al director Douglas Rico, mencionaron a Oscar Pérez, evidencia la falta de liderazgo que hay dentro de la organización”, puntualizó Simonovis.