Cicpc capturó a hombre por pornografía infantil

#CICPC aprehendió hombre por pornografía infantil en Chacao Carlos Alberto Alay Delgado (30), fue aprehendido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) adscritos a la Sub-Delegación Chacao, en la avenida Francisco Fajardo, parroquia y municipio Chacao de Caracas. Mediante una denuncia interpuesta por el delito de robo, funcionarios del CICPC iniciaron pesquisas pertinentes al hecho, logrando la aprehensión de Alay, quien procediendo a verificar el contenido del teléfono celular, los pesquisas obtienen como información que en la memoria interna del aparato, se encontraban diversos vídeos en los cuales se puede apreciar abuso sexual a niñas por parte de una o varias personas adultas de las cuales se desconoce su identidad, por lo que generó un interrogatorio al aprehendido, sobre el origen de dichas grabaciones, sin obtener respuestas coherentes. Se pudo conocer, que el mismo al poseer material de este calibre, presenta un delito tipificado en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA), así como también en la ley especial contra los delitos informáticos (pornografía infantil), en la cual, obtiene, observa y difunde, vídeos con contenido sexual de niños, niñas u adolescentes. El aprehendido fue puesto a la orden de la Fiscalía Trigésima (30°) del Área Metropolitana de Caracas. #Venezuela #Instagram #Paz #Seguridad #Policia #CICPC

