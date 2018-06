Cicpc arrestó a hombre que abusó de su sobrina

Abusó de su sobrina y fue capturado por el #CICPC en Baruta. Alexander Rodríguez Castillo (41), quien era tío de una estudiante de 14 años de edad, fue detenido por funcionarios de la Sub-Delegación Chacao, por cometer el delito de abuso sexual a la menor, hecho suscitado en el estado Miranda. Las investigaciones del caso se iniciaron después de recibir denuncias en la sede del cuerpo detectivesco, formuladas por los representantes de la niña, indicando que en reiteradas oportunidades su hija quedaba bajo el cuidado de su tío, luego de llegar del liceo, en una vivienda ubicada en la calle Colegio Americano, sector Los Samanes, parroquia Las Minas de Baruta del municipio Baruta. Las arduas labores de campo, experticias técnico científicas y exámenes médicos forenses comprobaron que efectivamente el antisocial se valía de su condición como familiar de la víctima y utilizando su fuerza física, aprovechó que la misma se encontraba dormida y bajo amenazas, cometió el acto carnal. Durante el procedimiento policial se incautó una sábana, un pantalón tipo licra, de color azul, marca Bitsulas Kids, talla 16 y un sostén, de color blanco, pertenecientes a la afectada. El caso se colocó a la orden de la Fiscalía 104° del Área Metropolitana de Caracas en Materia de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes.

