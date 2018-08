Capturaron al sospechoso del tiroteo en Canadá

La policía de la localidad canadiense de Fredericton informó por Twitter que se capturó a uno de los sospechosos involucrados en el tiroteo que tuvo lugar la mañana del viernes y que dejó un saldo de cuatro muertos.

El sospechoso está actualmente bajo tratamiento médico debido a graves heridas que son producto del tiroteo de la mañana.

La policía, que esta mañana pidió a los vecinos que se resguardaran, aseguró que ya no existe peligro en la zona.

We can confirm that there is no further threat to the public, and lockdowns are not required at this time.



Police still have the crime scene contained, and will be working the investigation for some time. Thank you for your patience.