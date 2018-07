Capturado hombre dedicado a la sustracción de materiales estratégicos en Bolívar. FRANK JOSE ALVAREZ MELENDEZ (41) fue detenido por pesquisas adscritos a la Sub Delegación Ciudad Guayana, a quien se le incautó en su residencia 50 kilos de cobre. 30 kilos de aluminio y una balanza de 10 kilogramos, las cuales son comercializadas de manera clandestina. Él procedimiento policial fue realizado en Villa Bahia, calle principal, casa 10, parroquia Unare, municipio Caroni, Puerto Ordaz, estado Bolivar. #VENEZUELA #Instagram #Paz #Seguridad #Policia #CICPC #Criminalistica

A post shared by Douglas Rico (@douglasricovzla) on Jul 12, 2018 at 4:37pm PDT