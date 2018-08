Así quedó el apartamento que supuestamente fue impactado por un drone

Vecinos de la avenida Este 12, cerca de la avenida Bolívar de Caracas, mostraron los daños que causó el impacto de un supuesto drone cargado de explosivo C4 contra un apartamento.

La entrada del apartamento se encuentra calcinada, sin embargo, no se reportaron daños materiales o heridos tras el impacto.

Este sábado, durante el acto de aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el que participó el presidente de la República Nicolás Maduro, un supuesto drone cargado de explosivo impactó en el edificio y cerca del palco presidencial, donde Maduro ofrecía las declaraciones de clausura del evento.

El presidente, la primera dama, Cilia Flores y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, fueron desalojados del lugar.

Bldg smells like smoke today. Apartment on first floor has some burnt things inside of it, but no one was there. Neighbors say no one was there during the explosion. pic.twitter.com/jWALTEFF3B