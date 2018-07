Asesinaron a joven cuando llevaba comida a su casa

Greiber Jesús Nieto Asuaje iba camino a su casa, cerca de la redoma del bloque 37 del sector 23 de Enero, cuando fue abordado por un desconocido que le dio dos tiros. Murió en el sitio. El hecho ocurrió el viernes a la 1:20 pm.

Testigos relataron que Nieto estaba desde temprano en cola para retirar la bolsa del Clap en el mercal de esa zona. Cuando se disponía a subir las escaleras que conducen a su residencia, fue interceptado por una camioneta Toyota blanca, modelo Hilux, sin placas, de la cual presuntamente descendió un hombre que llevaba chaleco antibalas; y, sin mediar palabras, le disparó, para luego huir del lugar.

La víctima recibió un impacto de bala en un pómulo, con entrada y salida, y otro en un parietal. A la madre –que escuchó las detonaciones– una vecina le avisó que el cadáver de su hijo yacía boca abajo en el callejón.

Nieto, que era atleta, levantaba pesas con jóvenes del sector y desde octubre pasado trabajaba como obrero en la Escuela Felipe Tejera del 23 de Enero, parroquia Catia del municipio Libertador. En octubre próximo empezaría a estudiar educación.

Familiares informaron que a al joven no lo despojaron de sus pertenencias, por lo que descartan que se tratara de un robo. Aseguran que no tenía problemas con nadie y que no entienden las circunstancias en que perdió la vida. Exigen que se haga justicia.

Vecinos señalaron que esa y otras zonas de Catia son “controladas” por miembros de los colectivos, que presuntamente cometen delitos de variada índole en la parroquia sin que las autoridades hagan algo para impedirlo.