Asciende a 21 la cifra de fallecidos por causa del apagón

21 personas han fallecido durante los últimos tres días por causa del apagón que se registró este jueves en todo el país.

La información fue confirmada por el diputados a la Asamblea Nacional por el estado Vargas, José Manuel Olivares, quien ha actualizado la cifra en la últimas horas vía Twitter.

“Este es el balance a esta hora de los fallecidos por el apagón. No es una simple cifra, son vidas de venezolanos que de no ser por la incapacidad de Nicolás Maduro, no se hubiesen perdido”, escribió el parlamentario en la red social.

Olivares explicó que de los 21 fallecidos 15 murieron en el estado Monagas, 4 en Caracas, 1 en Maracay y 1 en Maracaibo.

— Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 11 de marzo de 2019