A un año de la muerte de electricista no hay un expediente del caso

El 22 de agosto de 2017 jamás se borrará de la memoria de Elibeth Pulido. Ese día al segundo de sus tres hijos, José Daniel Bruzual Pulido, lo mataron de un tiro en el pecho. Pero transcurrido un año del homicidio no hay expediente relacionado con el caso o por lo menos no ha llegado a la Fiscalía 127º a cargo de Yendry Hernández.

“No hay expediente y no hay nada”, dijo Elibeth Pulido. Exige que se haga justicia y por eso el 3 de este mes envió una comunicación al fiscal Hernández en la cual le solicita que se adelante la investigación penal y se hagan las diligencias necesarias para la identificación de los autores en los hechos ocurridos en su casa. Presume que los responsables de la muerte de José Daniel fueron funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, que vestían de civil y llevaban chalecos antibalas negros.

“A un año del caso no se ha detenido a los responsables y el tiempo transcurrido juega en contra de la obtención oportuna de justicia”, dice en la comunicación.

Pulido le pidió al fiscal que en esta etapa del proceso pueda completarse y se logren suficientes elementos de convicción para identificar a los culpables para la posterior imputación de los participantes.

En procura de lograr que el hecho se aclare, la madre del electricista, de 25 años de edad, fue a la Defensoría del Pueblo en busca de apoyo, pero le respondieron que no podían hacer nada porque no hay expediente. Y se pregunta: “Por qué no hay expediente a un año de lo ocurrido”, pero nadie le ha dado respuesta.

La noticia. El 22 de agosto a las 6:00 am Elibeth Pulido ya estaba en su trabajo cuando la llamaron para que regresara a su casa porque los vecinos oían disparos y los gritos de sus dos nietos, de 4 años y 2 años. Había salido muy temprano de su vivienda en el callejón Rondón de Los Rosales. Cuando llegó a su residencia la policía no le permitió entrar y el cadáver de su hijo lo habían llevado al hospital.

Ese día, la comisión de la FAES había ultimado a cuatro hombres como presuntos implicados en el secuestro de la esposa del coronel Alirio Cruz Ortega, que fue liberada a las 6:00 am. La noche anterior la retuvieron en su camioneta Ford Escape en un sector de El Cementerio. Hubo intercambio de disparos entre policías y los plagiarios de dos barrios de El Valle. Luego, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas hizo un rastreo telefónico y ubicó el sitio donde la tenían. Dos hombres murieron en una vivienda del barrio Bruzual y dos mujeres fallecieron en otra casa del barrio San Antonio.

Testigos le contaron a la madre de José Daniel que su hijo estaba asomado al balcón de su domicilio, sector distante de donde hubo los enfrentamientos, y al lugar llegó una comisión de la FAES que le pidió al joven que bajara a la calle y como se negó, entraron a la casa. Allí fue sometido y golpeado delante de sus dos hijos que gritaban y lloraban.

Al niño de 4 años los policías le preguntaron dónde estaba la pistola de su papá. El pequeño los llevó hasta el segundo piso y en la habitación de la abuela señaló la parte alta del escaparate. Pero el niño se refería al sitio donde la pareja de Elibeth Pulido, que es escolta, guardaba su arma de fuego. Pero a esa hora el guardaespaldas trabajaba y se la había llevado.

No obstante que no hallaron ningún arma, a José Daniel lo arrodillaron y le dieron un tiro en el pecho. El niño al salir de la casa vio el cadáver de su papá y eso lo afectó fuertemente. Su hermanito de 2 años fue encerrado en una habitación y le subieron el volumen al televisor para que no oyera lo que ocurría afuera.

El Dato

José Daniel Bruzual Pulido se había separado de su pareja y quedó a cargo de los dos niños, por eso su mamá se pregunta cómo su hijo iba a abandonar a los dos pequeños para participar en un secuestro. Denunció que a su hijo le sembraron un arma corta y una larga además de una granada. Contó que los policías hicieron disparos en las paredes de la casa para simular el enfrentamiento. La Policía Nacional señaló a Bruzual Pulido como el quinto involucrado en el plagio de la esposa del coronel Cruz Ortega.