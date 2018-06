Abogan por la libertad de 164 venezolanos presos

El diputado a la AN Carlos Valero informó que se encuentran bien encaminados los trámites ante autoridades de Trinidad y Tobago para resolver la situación de 164 venezolanos, entre ellos 20 mujeres, que permanecen privados de libertad, de los cuales 85% están presos por haber ingresado a la isla de manera ilegal. Valero dijo que ha sostenido dos encuentros con los representantes de la Embajada de Trinidad Y Tobago en Caracas, con el fin de solucionar el problema que enfrentan.

El parlamentario pidió a la isla comprender la situación que enfrenta Venezuela. “Los ciudadanos están huyendo porque padecemos una crisis política, social y económica sin precedentes; sabemos que existen leyes, solicitamos que sean un poco flexibles. Los que permanecen en Trinidad y Tobago son personas humildes que han sido trasladadas a centros de refugiados donde pueden pasar desde uno hasta dos meses detenidos, les piden que cancelen una multa que va desde 1.500 dólares a 6.000 dólares y si no tienen para pagar son llevados a un juzgado en el que pueden ser condenados hasta por seis años de prisión”.

Señaló que ya hay varias personas con condenas de tres años y cuatro meses, y “hasta que no tengan un boleto para que retornen al país no les conceden la boleta de excarcelación. El llamado que hacemos es a la Embajada de Venezuela en Trinidad y Tobago para que coordine los mecanismos requeridos con las autoridades de la nación y disponga de transporte para que nuestros hermanos vuelvan al país. No podemos dejar que esos muchachos se queden presos por el delito de buscar un mejor futuro”.

Valero indicó que en los próximos días volverá a sostener una reunión con la representación diplomática y algunos de los familiares detenidos.