Abogado de Albán: "No se puede hablar de suicidio"

Joel García, abogado del concejal fallecido Fernando Albán, señaló que la muerte del concejal no puede señalarse como "suicidio a priori" y que solicitarán todas las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.

"No se puede hablar de un suicidio 'a priori' sin haber presenciado el hecho porque ya no indica el cesgo de investigación" discernió el abogado cuando se refirió a que no se puede concluir con tanta antelación que el hecho se trata de un suicidio.

García responsabilizó a los entes gubernamentales de los hechos debido a que el concejal del municipio Libertador estaba bajo la custodia de los cuerpos policiales. "Toda persona que se encuentra privada de libertad está bajo las órdenes y el cuidado del Estado. En este caso de los funcionarios del Sebin y del tribunal responsable" aseveró.

Aclaró que la información había sido ocultada, debido a que desde tempranas horas de este lunes circulaban rumores del deceso de Albán, y exhortó que serán solicitados todos los medios para que se realice una investigación, a pesar de que no se confíe en las autoridades.

Fernando Albán había sido detenido luego de ser impuesta una orden de aprehensión de grado 4 en su contra por el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto.

Los familiares, que residen en New York, y el cuerpo de defensa del concejal se enteraron de lo que sucedió gracias al fiscal.