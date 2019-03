Zulianos pasan diariamente más de 12 sin luz tras apagón

Los cortes de luz sigue afectando a la región zuliana luego del apagón masivo que se registró en todo el territorio nacional. Los ciudadanos denuncian que padecen más de tres cortes diarios del servicio, lo que genera la poca actividad comercial en la entidad.

Niños, ancianos y personas convalecientes son los más afectados. Los comercios no abren al no tener electricidad. Los comercios cierran y despachan a los empleados por los constantes cortes. "Son más de cuatro horas sin el servicio”, denunció Manolo Franco, administrador de una ferretería para Versión Final.

Gladys Luzardo, habitante de la zona sur de Maracaibo, afirmó que el servicio es interrumpido en varias oportunidades hasta cinco horas. De 10:00 am a 3:00 pm, luego de 5:00 a 10:30 pm y posteriormente de 2:00 am 4:00 am.

"Cuatro horas sin electricidad era un calvario y ahora pasamos hasta más a seis en cada corte. En lugar de resolver la crisis eléctrica la empeoran día tras día”, expresó Luzardo.

La misma situación se repite en la Costa Oriental del Lago, San Francisco y la Cañada de Urdaneta, donde también sufren cortes diariamente y tampoco tienen un horario estable.

Los Olivos, San Miguel, Sabaneta, La Picola, Amparo, Santa Rosa, la Pomona, la Curva de Molina, son uno de los tantos sectores afectados por la crisis en Maracaibo.

Lea la nota completa en Versión Final