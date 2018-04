Zonas del Zulia llevan al menos 14 horas sin servicio eléctrico

Este Domingo de Resurrección sorprendió a los zulianos con fallas en el servicio eléctrico, quienes reportaron llevan más de siete horas sin luz.

Las quejas no cesan y los usuarios de Twitter exigen solución al problema.

Informaron que el apagón inició a las 10:00 am, se estableció el servicio tres horas después, para quedar a oscuras a las 2:30 pm. Sin embargo, hay sectores más afectados.

“Estamos sin luz desde las seis de la mañana, con la lluvia empezaron a explotar los transformadores. Ya son pasadas las dos de la tarde y todavía estamos sin electricidad. Esto no es ningún racionamiento, es una falla”, dijo Mileiny Flores, habitante de la calle 105 en el sector Pomona.

Personas de otras localidades como Pamona, reportaron que llevan desde las 6:00 am sin luz. Aseguran que los niños y ancianos son los que más sufren con los cortes de luz.

El periodista Alberto González informó que se incendiaron los últimos cuatro transformadores que quedaban en la sub estación Pomona y se calcinaron más de 10 líneas de distribución.

@CORPOELECinfo que pasa con la sub estación #pomona #zulia desde las 6AM sin luz y nadie dice nada

#1Abr #Zulia Hoy en El Milagro y sus alrededores ha habido doble tanda de dieta eléctrica. A las 10:00 am comenzó un apagón de tres horas y a las 2:30 pm arrancó el otro. Rumbo a la quema de Judas - @periodistaAM

via gerardoepq123: Hasta cuando dsd la 6 am sin luz en la urbanización pomona si no es el agua es la luz y todos se callan como si nada