Walter: Se mantendrá la crisis aunque se cambien ministros

Para el ex ministro de Salud, Carlos Walter, la precaria situación de la salud en Venezuela ya traspasó el ámbito institucional, y no se resolverá con la sustitución de Luis López por Carlos Alvarado frente al Ministerio de Salud. “Ni que traigamos al mejor ministro se resuelve esta coyuntura actual. Mientras tengamos un gobierno con esta política, no habrá solución alguna”, expresó durante su participación en el foro Sistema de salud agoniza por falta de atención gubernamental, en el cual participaron también otros especialistas del área de atención médica.

“Quien no reconoce el problema que tiene en sus manos, no puede resolverlo”, dijo en alusión a la falta de medidas del gobierno. “Además, los profesionales de la salud hemos estado de acuerdo con que López ha sido el peor ministro en la historia de Venezuela”, agregó.

El médico instó a que el Ejecutivo reconozca que la emergencia humanitaria no son solo cifras, sino una afectación directa a las personas. “No es solo admitir la complejidad del problema de la salud, es que además este asunto se traduce en personas de carne y hueso que se enferman y mueren”, señaló.

“Tenemos que buscar qué hacer para atender ese problema, porque no es solo resolver lo inmediato, es evitar que se repita el problema”, añadió.

El ex ministro señaló que la visita de la directora de la Organización Panamericana de Salud, Carisse Etienne, significó una preocupación de la institución ante el atraso en esta área. “Es un hecho concreto que en la región se dan cuenta de que si en Venezuela no hay solución a los problemas sobre la salud, las metas globales y regionales están en riesgo”, precisó Walter. “Tenemos que aprovechar las condiciones internacionales para presionar. De alguna u otra manera el gobierno tendrá que ceder”.

Otros médicos que intervinieron en el foro coincidieron en que la ayuda humanitaria, tan solicitada para atender la emergencia, parece aún lejana. “Para que entre ayuda humanitaria al país el gobierno tiene que admitir frente a 30 millones de venezolanos que tuvieron una mala gestión. Eso no va a suceder”, afirmó Huníades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, otro de los ponentes.

Murió paciente trasplantado

El foro sobre el sistema de salud, organizado por el portal Crónica Uno, contó también con la presencia de representantes de ONG que defienden los derechos de la salud y la vida de los pacientes. Francisco Valencia, director de la Codevida, informó que ayer murió un paciente trasplantado, quien perdió el injerto por la falta de medicinas. Miguel Suárez, luego de rechazar el riñón, tuvo que recibir tratamientos de diálisis; sin embargo, ante la falta de agua debió interrumpirlo. Después, por su condición, requirió una transfusión sanguínea, la cual no recibió por la inexistencia de sangre. Finalmente Miguel falleció, relató Valencia. “Este es el drama de toda la población que vive con una condición de salud crónica. A Miguel se le violó su derecho al no conseguir el medicamento para mantener su órgano trasplantado. Miguel perdió la lucha”, expresó Valencia.

El panel también estuvo integrado por Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana y Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de Federación de Trabajadores de la Salud.