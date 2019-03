Vuelos fueron cancelados en el aeropuerto de Maiquetía por apagón

Pasajeros varados en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado Vargas, denunciaron este miércoles que no han podido abordar sus vuelos, comer o ir al baño.

Las personas en el aeropuerto indicaron que las aerolíneas no les ofrecen respuestas a sus interrogantes, solo les dicen que deben esperar a que el servicio eléctrico sea restablecido.

“Íbamos para Bogotá. No pudo salir el vuelo. No hay luz, no hay agua, no hay baños y no hay comida. Nos dicen en la aerolínea que tenemos que esperar que vuelva la luz”, expresó una señora desde el aeropuerto en Maiquetía, el más importante del país”, indicó una de las personas que permanecen en el aeropuerto.

El Aeropuerto quedó en total oscuridad cuando este jueves, alrededor de las 4:50 pm, se registró un apagón en varios estados del país, lo que provocó el colapso en la capital.