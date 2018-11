Viviendas de Tucacas se ven afectadas por bote de aguas negras

Habitantes del sector de Tucacas, estado Falcón, han denunciado que un bote de aguas negras afecta las viviendas de la zona.

Los vecinos de las zonas explicaron que debido a los problemas de con el agua sucia hay fuertes olores, enfermedades de la piel, y pérdidas de inmuebles y propiedades, reseñó El Pitazo.

“Nosotros somos seres humanos, es cruel y cualquier calificativo queda pequeño para la situación que debemos vivir a diario. Yo tengo dos nietos y no permito que vengan a mi casa, porque me da miedo que se me vayan a enfermar”, dijo Victoria Espinoza, vecina del sector.

Comerciantes de la zona denunciaron que han informado a las autoridades de Hidrofalcón y la Alcaldía del municipio Flacón pero solo han tenido la respuesta que el problema no se solventará a corto plazo.

“Muchos comercios que funcionaban en la comunidad cerraron sus puertas, producto de los malos olores que se respiran en el sitio, afecta de manera directa a la economía local” afirmó Espinoza.

Con información de El Pitazo