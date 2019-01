¿Y la vigilia?, nadie acudió a la convocatoria por Cabello en Miraflores

Los alrededores de Miraflores, en el centro de Caracas, se encuentran desolados luego de que el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello convocara a una “vigilia permanente”, para resguardar a Nicolás Maduro.

En un video difundido mediante las redes sociales se puede observar que la vía pública que lleva al Palacio Presidencial se encuentra sin movimiento.

"Pido que a partir de esta noche nos instalemos en vigilia frente al Palacio de Miraflores y cuando ellos quieran, nosotros queremos. En su afán de desconocer la voluntad de un pueblo, la oposición no tiene límites ni escrúpulos", dijo Cabello durante una concentración.

Diosdado pidió hacer vigilia en Miraflores durante toda la noche para proteger a Maduro, cual escudo humano... No fue nadie. #23Ene pic.twitter.com/YqtXKnNsGo

Me acerqué lo más que pude a la sede del Palacio de Miraflores para la vigilia que convocó Cabello. #23ene 11: 40 pm. No había un alma. Solo dos uniformados. PD Si alguien me ayuda a girarlo, se lo agradeceré. pic.twitter.com/XQbTbvEroW