Víctor Poleo: Otro gran apagón ocurrirá en cualquier momento

Víctor Poleo, ex ministro de Energía Eléctrica durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, aseguró este jueves que otro apagón de gran magnitud ocurrirá nuevamente en el país debido a la inestabilidad que presenta el sistema eléctrico.

“El apagón se puede repetir en cualquier momento porque la situación del sistema es sumamente frágil. Hay un déficit de tres mil megavatios, es decir, la demanda es mayor que la oferta, y ahora comienza la actividad que estaba muerta desde hace siete días”, indicó Poleo en una entrevista para ANSA, agencia de noticias italiana.

Aseveró que Nicolás Maduro miente cuando alega que el sistema de electricidad nacional se ha recuperado en 100% debido a que están opacando el surtimiento de luz en varias zonas de la nación para cubrir la demanda en Caracas.

“Se están sacrificando regiones del país, fundamentalmente el estado Zulia quitándole energía para dársela a Hidrocapital para que suba agua del sistema Tuy a Caracas. Así cree el oficialismo que está todo normalizado”, señaló.

Poleo discernió que las plantas eléctricas tampoco tienen combustible por las fallas que también se presentan en el área petrolera del país.

“Las grandes plantas: Tacoa, planta Centro y la termo Zulia están indisponibles. No hay combustible porque la industria petrolera al igual que la eléctrica está en ruinas. Tampoco se está refinando gas, diesel, y no hay gas natural porque no hay producción petrolera que está debajo de 1.000.000 de barriles al día. Están tratando de cambiar crudos que están almacenados en el complejo criogénico José, en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, por gasolina y diesel, pero los tanqueros están advertidos que están bajo sanciones”, relató.

Las actividades laborales se retomaron este jueves, una semana después de que el sistema eléctrico presentara fallas en al menos 16 estados debido a una avería en la principal planta termoeléctrica del país, ubicada en Guri, estado Bolívar.

