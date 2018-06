De Viana: “Bombeo es la causa de la crisis del agua”

Según el ingeniero José María de Viana, ex presidente de Hidrocapital, el problema de suministro de agua que afecta a Caracas se debe a la falta de capacidad de bombeo de los embalses más importantes, los cuales no han tenido el debido mantenimiento por parte de las autoridades del gobierno.

El ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velázquez Araguayán, dijo la semana pasada que se saldrá del colapso a mediados de este mes, cuando el período de lluvias esté activo por completo y los embalses se comiencen a llenar.

El funcionario agregó que de 108 embalses existentes, 62 producen agua potable para el consumo humano, y 31 se encuentran por debajo de los niveles normales a causa de la prolongación del lapso de sequía.

De Viana desmintió ese argumento: “Es imposible, científicamente, predecir las lluvias. Es verdad que hay una estadística. Pero no se le puede echar la culpa a Dios por la falta de agua. El gobierno siempre argumenta que la causa de la crisis de agua es la sequía”, expresó.

El problema –vaticinó– será peor de lo que ya es. “Los embalses que tienen problemas son Tuy I y Tuy II, que operan a 50% de su capacidad. Sus sistemas de bombeo están en mal estado. Tuy I tiene una capacidad de bombeo de 4.000 litros, pero solo está bombeando 2.000 litros. En cuanto a Tuy II, su capacidad de bombeo es de 6.000 litros, y actualmente bombea la mitad, 3.000 litros. Esto quiere decir que hoy tenemos menos agua que en 1999”, informó De Viana.

El problema es el transporte

Los embalses Camatagua y Taguasa –garantizó De Viana– son tan grandes que pueden almacenar agua de un año a otro. “Ambos están llenos en estos momentos. El problema es el transporte, o sea, los sistemas de bombeo, que no están en condiciones porque no tienen el debido mantenimiento. Cuando las personas tienen un problema tan grande como este, hay que decirles la verdad. Este tipo de situación tan grave, la gente no la soporta si no se le da una esperanza, por lo cual hay que preguntar a las autoridades competentes cuándo van a resolver este asunto”, indicó.

“El sistema de abastecimiento de agua está diseñado para operar a plena capacidad y tiene líneas de reserva. Pero el gran problema es la falta de mantenimiento. Lo que se trae por los tubos es mucha agua, es decir, 20.000 litros por segundo. Los tubos son el sistema ideal de transporte del agua, el más poderoso y eficiente, no puede hablarse del uso de camiones cisterna como una solución”.

Sobre La Mariposa recordó que es un embalse de pasada. “No se alimenta del río El Valle, sino de Tuy I. La Mariposa se llena en 2 meses a 100% de su capacidad. Tuy I está operando solo 2 bombas de 4. Tuy II opera únicamente 3 bombas de 6. Lo que hay que preguntarle al ministro Velázquez Araguayán es cuándo va a poner los sistemas de bombeo al 100%”, expresó el ingeniero.

El concejal del municipio Libertador, Jesús Armas, se refirió al embalse de La Mariposa. Dijo que “se encuentra trabajando entre 5% y 6% de su capacidad. Es dramático lo que allí está ocurriendo. Ayer fui junto con algunos líderes vecinales para verificar su estado y se encuentra totalmente seco. Esto se debe a la falta de mantenimiento del sistema Tuy por parte de Hidrocapital”, concluyó.