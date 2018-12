Viajar en avión en el país se transformó en una tarea colérica

Conseguir pasajes aéros para trasladarse por el territorio nacional se convirtió en una tarea ardua para aquellos que recurren a las oficinas de las aerolíneas o buscan boletos de una forma normal.

Las compañías de aviones nacionales suelen responder ante las solicitudes que no hay cupos o no hay sistema. Pero las personas han optado por recurrir a otros métodos para la adquisición de sus boletos en agencias de viajes, lo que recae en la compra de los pasajes en dólares.

Un ciudadano que reside en Maracaibo se planteó viajar desde la entidad zuliana hasta Puerto Ordaz (estado Bolívar), con ayuda de una compañera, logró un cupo privilegiado, un tipo de pasaje que se entrega a pocas personas semanalmente y puede pagarse en tarifas locales. Con escala en Valencia (estado Carabobo), pagó 7.500 bolívares.

Las personas optan por viajar por tierra ante la falta de recursos para transportarse en avión. Víctor Suárez recurre a este método cuando se traslada desde Maturín hasta Maracaibo.

“Esto se complicó muchísimo desde comienzos de año. Me ha tocado ir hasta Maracaibo por carro dos veces. Son 15 horas de recorrido, si no se presentan contratiempos”, contó Suárez a Panorama. Destacó que las tarifas de agencias rondan entre 80 y 100 dólares, y que no posee los recursos para costearlos.

Las autoridades de las sedes aeropuertarias han reiterado su rechazo a estos cobros en monedas extrajeras, hecho que la ley restringe. Además, puntualizaron que las aerolíneas deben promover la venta de boletos en sus páginas de internet.

Rafael Hernández, director de los aeropuertos de Zulia, destacó que actualmente existe una amplia ausencia de pilotos en el país y que las cifras de vuelos nacionales se redujo de 30 vuelos a seis en cinco años.

Con información de Panorama