Venta de pescado disminuyó 70% en Lara durante Semana Santa

Comerciantes de Barquisimeto (estado Lara) indicaron que la venta de pescado disminuyó 70% en Semana Santa por la escasez de efectivo en la entidad.

Los vendedores comentaron a Unión Radio que la reducción de la venta de pescado se debe a la escasez de efectivo y el bajo nivel adquisitivo de los venezolanos.

Luis Nieto, cliente del mercado de la zona, señaló a Unión Radio que compró pescado para mantener las tradiciones de la Pascua de no consumir carnes rojas.

Nieto expresó que con el sueldo mínimo no podría adquirir el producto. “Yo trabajo en otras cosas ya que con mi salario no me alcanza, tengo que hacer otras actividades para poder darme estos lujos”.

Con información de Unión Radio