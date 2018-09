Venezuela a punto de perder certificación contra el sarampión

Ex ministros de Sanidad, especialistas que integran la Academia Nacional de Medicina y diversas sociedades médicas solicitaron a la Organización Panamericana de la Salud y a sus Estados miembros que se elabore, con carácter de urgencia, un plan de respuesta ante la emergencia a fin de atender la crisis venezolana a través de un comité técnico multisectorial, con asociados clave nacionales e internacionales. Con esto procuran mitigar las consecuencias sociales y sanitarias, “los padecimientos y muertes ya inminentes”, y que se prevean acciones que se extiendan a otros países de la región. “El problema no se resuelve con una lista de exhortaciones y sugerencias. El Ministerio de Salud ha perdido la institucionalidad y la capacidad para dirigir la crisis”, expresó Carlos Walter, ex ministro y coordinador de Alianza Venezolana para la Salud.

El gremio médico está preocupado porque Venezuela está a punto de perder la certificación de país libre de sarampión, una de las patologías que estaba controlada, como la difteria.

Por eso ayer entregó una carta abierta en la sede de la OPSVenezuela y fijó posición a las puertas de este organismo regional, en el momento en que estaba previsto que la situación del país fuera expuesta, a través de un documento de la OPS-Caracas, en la reunión del 56 consejo directivo de esa organización, que se realizaba en Washington.

La misiva está suscrita por la Academia Nacional de Medicina y una veintena de sociedades médicas y organizaciones de defensa del derecho a la salud. Los especialistas invitaron a asociaciones y ciudadanos a adherirse al documento.

Huníades Urbina, presidente de la Sociedad de Puericultura y Pediatría y secretario de la academia del sector, destacó la importancia de considerar la emergencia humanitaria que padecen los venezolanos por la inasistencia del gobierno, e hi- zo un llamado de conciencia para que las autoridades nacionales y de la OPS respondan ante la crisis.

Citó como ejemplo el grave déficit de vacunas, a pesar de que recientemente se anunció una compra a través del Plan Rotatorio. “No hemos visto la efectividad, porque en los ambulatorios persisten los problema de niños que no están inmunizados. De acuerdo con el último reporte de la OPS/PMS del 23 septiembre, el sarampión sigue activo, no se ha logrado frenar. Teníamos una certificación de erradicación del mal, así como de la difteria, y estamos a punto de perderla, y eso significa que nosotros exportamos la patología. Aunque las autoridades desconozcan que existe un marcador genético, se sabe que los casos descubiertos en Colombia, Ecuador y Brasil proceden de Venezuela. Una vez que se instale el sarampión, tendrán que pasar 20 años para volver a erradicarlo”, afirmó el médico pediatra.

Walter agregó que lo grave es que si bien la enfermedad estaba erradicada en el continente americano hasta 2018, ahora basta que un país no haya podido controlar la epidemia para que también se ponga en riesgo la certificación de la región, de acuerdo con el protocolo existente. “La directora de la OPS (Clarisse Etienne) debería estar preocupada, pero solo habló de logros durante su exposición en la reunión internacional”.