Venezuela ha sido calificada por distintas organizaciones de Derechos Humanos en el mundo como prioridad debido a la crisis económica y humanitaria que atraviesa el país.

IRC ubicó a Venezuela en el puesto cinco de 10 países que se encuentran bajo alerta de monitoreo de crisis, comparándola con países que se encuentran en guerra debido a la velocidad de deterioro de sus condiciones de vida y la vulnerabilidad que afecta a los ciudadanos.

La organización IRIN incluyó a Venezuela como países que incrementan la carga mundial de riesgo de enfermedades indecciosas reemergentes en este año.

Además, Reliefweb, uno de los portales más importantes de información humanitaria, aseguró que agencias de DD HH se enfocarán en el país para brindar una migración segura y protección a los infantes debido a la migración masiva que se espera que llegará a 5.3 millones a finales de 2019.

