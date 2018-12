Venezuela no envió datos para reporte anual ONUSida sobre lucha contra VIH

Venezuela figuró como el único país de Latinoamérica que no suministró los datos referidos a la lucha contra el VIH destinados al Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH, ONUSida, información que sería usada para evaluar los avances en el cumplimiento de las metas planteadas en el reporte anual de la organización para 2020: 90-90-90. Los portadores padecen escasez de 95% de los antirretrovirales y los laboratorios públicos no cuentan con reactivos para pruebas de carga viral desde hace más de 2 años, aseguró Ángel Nieves, coordinador de la ONG Acción Ciudadana contra el Sida. El gobierno no los compra desde 2017, aseguró.

Nieves denunció que son muchos los portadores que han sido discriminados en los hospitales y que no reciben atención; resaltó el caso especial de las embarazadas, a quienes se les niega atención médica en los centros públicos de salud en el momento del parto. “Ocurre en muchos casos que durante los nueve meses del embarazo las mujeres se cuidan, sin embargo al momento de parir, por falta de cuidados, se produce una transmisión vertical de parte de la madre”, indicó.

El informe titulado “El conocimiento es poder”, publicado el 22 de noviembre, muestra que los esfuerzos intensivos de las pruebas y el tratamiento del VIH están llegando a más personas que viven con el virus en el mundo y destaca los porcentajes de avance logrados por los países en 2017.

Venezuela no actualizó esa información; la última referencia suministrada corresponde al año 2016, en la que ONUSida estimó que el país reportaba 2.500 fallecimientos relacionados con la infección y que de 71.210 personas solo 61% tenía acceso a tratamientos antirretrovirales y apenas 7% de estas contaba con una carga viral indetectable. El reporte revela que 19,4 millones de personas en el mundo no tiene todavía carga viral suprimida.

“Es necesario que las pruebas del VIH y las de carga viral sean iguales y accesibles para todos aquellos que viven con el VIH, sin excepción”, señaló Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSida. En el país estas pruebas solo se realizan en laboratorios privados, pues los organismos públicos no cuentan con los reactivos necesarios para el caso.

La asociación sin fines de lucro Sociedad Venezolana de Infectología, a través de un comunicado, denunció el hermetismo de parte del Estado venezolano en cuanto a información, y alertó sobre las interrupciones prolongadas en los tratamientos antirretrovirales y medicinas causadas por el desabastecimiento. Reclamó también la ausencia en el control y seguimiento de la realización de pruebas de carga viral y CD4. “Esta realidad nos aleja cada vez más de la meta para el año 2020”, refiere el boletín.

De acuerdo con los datos de la Organización Panamericana de Salud, el Programa Nacional de VIH/Sida del ministerio del sector registró el año pasado que 87% de 79.467 pacientes reconocidos en el Plan de Salud no recibió 25 de las 29 presentaciones de antirretrovirales que el Estado está obligado a otorgar gratuitamente.

Hoy a las 9:00 am se presentará en la Sala José Ignacio Cabrujas de Chacao, el “Plan maestro para el fortalecimiento de la respuesta al VIH, tuberculosis y malaria en Venezuela”, de la mano de José Moya, representante de la OPS/OMS en el país, en el marco del Día Mundial de la lucha contra el Sida.

En el foro titulado “VIH en el contexto de la emergencia humanitaria en Venezuela” intervendrán varias organizaciones no gubernamentales y fundaciones, que tratarán la importancia de que se reconozca internacionalmente la emergencia humanitaria compleja.

Meta 90-90-90 para 2020

La meta del 90-90-90 fue elaborada por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, ONUSida, para controlar la epidemia en América Latina y el Caribe, con el fin de reducir las nuevas infecciones, mejorar la calidad de vida de las personas portadoras del virus y disminuir la mortalidad antes del 2020. Consiste en que 90% de las personas que viven con el VIH conozca su estado serológico; 90% de las diagnosticadas con el VIH reciba terapia antirretrovírica continuada, y 90% tenga una carga viral suprimida y evite nuevas infecciones.

En 2013, la Junta Coordinadora de ONUSida recurrió a la organización para respaldar los esfuerzos nacionales y regionales y establecer objetivos nuevos en materia de tratamiento del VIH después de 2015. Estas metas fueron acordadas durante el Primer Foro Latinoamericano y del Caribe sobre la Continua Atención del VIH, que se celebró el 28 de mayo del año 2014 en la ciudad de México, preparado por ONUSida y la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud.