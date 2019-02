Venezolanos rechazaron visita de Diosdado Cabello en la frontera

Una mujer expresó que la llegada de dirigentes oficialistas a San Antonio del Táchira es una burla para los venezolanos que han tenido que migrar por la crisis que padece el país.

Yuribi Ríos rechazó que Diosdado Cabello visitara la ciudad fronteriza para realizar una manifestación. Alegó que trabaja en Colombia para poder enviar comida a sus hijos.

"Ellos están haciendo las cosas mal, no están haciendo a pasar trabajo. Aquí hay muchas madres que tienen que dormir en la calle con sus hijos para después salir a trabajar porque no pueden estar en su país. Nosotros deseamos estar en Venezuela pero no podemos por la situación", dijo la mujer.

Los países de América Latina y el Caribe acogen a 2.4 millones de migrantes venezolanos, mientras que los otros 600.000 se reparten en otras regiones. Colombia tiene el mayor número de refugiados con más de un millón.

1:00 pm #Cúcuta | Yubiri Ríos es venezolana. Sobre la visita de Diosdado Cabello a la frontera manifestó que no quiere ni verlo, porque se vio obligada a dejar a sus hijos para trabajar en otro país y enviarles comida #11feb -Vía @mariananduque https://t.co/OIOOyz3QWJ pic.twitter.com/AYbryGzKrs — El Pitazo (@ElPitazoTV) 11 de febrero de 2019